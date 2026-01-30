Миронов призвал сделать коммерческие трассы бесплатными для ряда россиян Депутат Миронов: тарифы платных трасс для инвалидов и многодетных нужно обнулить

Тарифы за проезд по платным автодорогам для многодетных семей, инвалидов и пенсионеров следует отменить, заявил NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, система подобных шоссе не должна быть чисто коммерческой.

Мы предлагаем отменить плату для многодетных семей, людей с инвалидностью, пенсионеров. Для самых уязвимых категорий, которые часто не могут позволить себе платить по растущим тарифам. Например, путь от Москвы до Краснодара сейчас стоит более 4600 рублей. Им предлагается ехать в объезд. Система платных трасс не должна быть чисто коммерческой и только для богатых, — добавил Миронов.

Он подчеркнул, что необходимо «заморозить» рост тарифов платных автодорог и освободить от платы за проезд льготные категории граждан. При этом, по словам парламентария, надо не просто отказаться от повышения цен, но и ввести систему льгот на проезд.

Она была при запуске первых платных трасс, но потом ее быстро свернули, заменили символической «программой лояльности». Нужны социальные скидки, вплоть до права бесплатного проезда для некоторых категорий граждан. Сейчас таким правом пользуются волонтеры СВО и школьные автобусы, но «Справедливая Россия» давно настаивает на расширении льгот, — подытожил Миронов.

Ранее Миронов выступил против блокировки Telegram. Парламентарий отметил, что отечественный мессенджер MAX также важен, но в любой области необходима конкуренция.