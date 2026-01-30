В МГЛУ перечислили популярные у россиян слова-паразиты Ректор МГЛУ Краева внесла «блин» и «короче» в число популярных слов-паразитов

«Блин» и «короче» стали самыми популярными словами паразитами в современной речи россиян, заявила в интервью ТАСС ректор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Ирина Краева. По ее словам, подобные выражения прочно вошли в повседневное общение и часто используются как заполнители пауз, что может снижать качество речи. Эксперт подчеркнула, что от подобных словесных привычек стоит избавляться для более четкого и выразительного общения.

Ужасно: «блин», «короче». Вот, наверное, так можно ответить, — заявила ректор в ответ на вопрос журналиста.

Также можно говорить о популярных лексических тенденциях, добавила Краева. По мнению лингвиста, самым частым глаголом стало заимствованное слово «чилить», означающее расслабленное времяпрепровождение. Среди существительных лидируют «вайб» (атмосфера, настроение) и «глазурь». Последнее, вероятно, приобрело дополнительную популярность в контексте кулинарных шоу и обсуждения десертов в социальных сетях.

Ранее президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный посоветовал не использовать сленг в деловой обстановке при общении с подростками. Он отметил, что дома такое общение считается корректным.