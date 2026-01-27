Врач дал советы, как не заразиться паразитами

Врач дал советы, как не заразиться паразитами Врач Осипов: регулярное мытье рук защитит от заражения паразитами

Регулярное мытье рук защитит от заражения паразитами, рассказал заслуженный врач России главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнул, что также поможет отказ от употребления сырых продуктов животного происхождения.

Не употреблять в пищу сырые мясные продукты, термически необработанные мясные продукты, а также молочные продукты. И, соответственно, мыть руки, — пояснил врач.

Он отметил, что в Московской области и в Москве всплеска заболеваемости не установлено. По его словам, Роспотребнадзор ведет контроль за ситуацией.

Ранее инфекционист Наталья Турская рассказала, что отказ от суши и строганины снижает риск заражения гельминтами. По ее словам, ключевой мерой профилактики является соблюдение правил гигиены и обработки продуктов.