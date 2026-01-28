Зимняя Олимпиада — 2026
28 января 2026 в 11:47

Американист объяснил, почему в Европе пытаются выставить Трампа сумасшедшим

Политолог Блохин: ЕС хочет выставить Трампа сумасшедшим и изменить его решения

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Евросоюз хочет выставить президента США Дональда Трампа сумасшедшим и изменить его решения, предположил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, речь идет о попытке евробюрократов объявить нелегитимными решения главы Белого дома.

Обвинение словацким премьером Робертом Фицо Трампа сумасшедшим — это попытка выставить решения, которые принимает глава Белого дома, нелегитимными, чтобы потом их пересмотреть. Американский лидер, конечно, намного живее, чем Джо Байден (экс-президент США. — NEWS.ru). Вообще огурчик по сравнению с ним. Но, в принципе, это трюк, который прокручивали с бывшим главой Белого дома те же республиканские медиа, то же самое сейчас делают евробюрократы. То есть они пытаются Трампа представить больным, сумасшедшим, не способным принимать правильные решения. То же самое думает глубинное государство, демократы и так далее, что после Трампа все можно снова поставить на свои места, потому что действующий президент США принимал решения неправильно, исходя из якобы своего состояния здоровья, — пояснил Блохин.

Ранее Фицо выразил обеспокоенность психологическим состоянием Трампа. Поводом стала личная встреча премьер-министра Словакии с главой Белого дома, которая состоялась 17 января в резиденции Мар-а-Лаго. По итогам общения Фицо охарактеризовал Трампа словами «опасный» и «не в своем уме».

