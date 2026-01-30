Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 07:38

27 женщин спасли от сексуального рабства в Испании

Полиция Испании ликвидировала сеть торговли людьми и освободила 27 женщин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Испанская полиция провела масштабную операцию против сети торговли людьми на острове Тенерифе, следует из распространенного пресс-релиза правоохранительных органов королевства. В результате были освобождены 27 женщин, среди которых есть несовершеннолетние, сказано в публикации.

Совместная операция национальной полиции и таможенной службы увенчалась успехом после расследования, начатого в июле 2024 года. Всего правоохранители задержали 14 предполагаемых участников преступной группы, включая ее лидеров. Организация, по словам полиции, специализировалась на сексуальной эксплуатации. Жертвы содержались в четырех клубах для взрослых на юге Тенерифе.

Расследование показало, что вербовщики регулярно выезжали в страны Южной Америки. Там они искали молодых женщин, находящихся в трудном положении, и обещали им легальную работу и лучшую жизнь в Европе. После доставки в Испанию пострадавшие попадали в полную зависимость от преступников, оказываясь в долговой кабале.

Ранее двух жителей Татарского района Новосибирской области приговорили к пяти годам лишения свободы за использование рабского труда. Отец и сын на протяжении четырех лет удерживали троих потерпевших, заставляя их работать по 16 часов в сутки без оплаты.

Испания
торговля
женщины
эксплуатация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Турции указали на признание Западом поражения в конфликте на Украине
Россиянка задушила маленького сына
Украинского банкира убили в Милане
Единый рейтинг автошкол начнет работу в России
В МИД РФ показали, на что пошла Германия ради политической конъюнктуры
Каллас призналась, каким человеком она хочет стать в будущем
Раскрыта зарплата директора интерната, где погибли девять человек
Миронов призвал сделать коммерческие трассы бесплатными для ряда россиян
Схватка с «Бабой-ягой», массовая сдача в плен: новости СВО к утру 30 января
Автомобиль разорвало надвое при лобовом ДТП в Кемеровской области
Стало известно, признал ли вину фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО
«Осуждаем»: Куба ответила на топливную блокаду со стороны США
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 30 января: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 января
27 женщин спасли от сексуального рабства в Испании
В МИД РФ отреагировали на враждебную политику Прибалтики против посольств
Маск может объединить две известные компании
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 18 БПЛА
Власти Петербурга объяснили проверку телефонов в метро
Российский военный создал для сослуживцев уникальное боевое пончо
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.