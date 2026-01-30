27 женщин спасли от сексуального рабства в Испании

Испанская полиция провела масштабную операцию против сети торговли людьми на острове Тенерифе, следует из распространенного пресс-релиза правоохранительных органов королевства. В результате были освобождены 27 женщин, среди которых есть несовершеннолетние, сказано в публикации.

Совместная операция национальной полиции и таможенной службы увенчалась успехом после расследования, начатого в июле 2024 года. Всего правоохранители задержали 14 предполагаемых участников преступной группы, включая ее лидеров. Организация, по словам полиции, специализировалась на сексуальной эксплуатации. Жертвы содержались в четырех клубах для взрослых на юге Тенерифе.

Расследование показало, что вербовщики регулярно выезжали в страны Южной Америки. Там они искали молодых женщин, находящихся в трудном положении, и обещали им легальную работу и лучшую жизнь в Европе. После доставки в Испанию пострадавшие попадали в полную зависимость от преступников, оказываясь в долговой кабале.

