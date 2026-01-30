Врач развеяла миф об овсяном печенье как скрытом источнике кремния

Информация о высоком содержании кремния в овсяном печенье является преувеличенной, заявила NEWS.ru врач общей практики, нутрициолог, гастроэнтеролог Елена Павлова. По ее словам, чтобы достичь ощутимого эффекта, необходимо съесть очень большое количество выпечки.

Овсяное печенье действительно может содержать кремний, но называть его скрытым источником или делать основным поставщиком этого минерала для красоты было бы серьезным преувеличением. Цельный овес с оболочкой содержит кремний, но при промышленном производстве часть этого элемента может теряться. Минус в том, что для поступления значимого количества минерала из овсяного печенья нужно съесть его в больших объемах. При этом можно получить дополнительные калории, — предупредила Павлова.

Она подчеркнула, что биодоступность кремния ограничена, и организм способен усваивать лишь 1–4% этого минерала, поступающего с пищей. По словам Павловой, овсяное печенье можно включать в рацион в дополнение к другим продуктам, богатым данным элементом. Врач указала, что в их число входят овощи и цельнозерновые продукты.

Кремний помогает образованию коллагена в организме из аминокислот: глицина, пролина и лизина, которые попадают в организм с питанием. Поэтому не ждем от печенья терапевтического эффекта, его ценность скорее в пищевых волокнах и поддержке кишечника. Лучше употреблять выпечку, сделанную собственноручно дома с меньшим количеством маргарина и сахара, — заключила Павлова.

Ранее терапевт Ольга Александрова заявила, что клетчатка в рационе и достаточное употребление воды помогают организму избавляться от токсинов. Она рекомендовала включать в день пять-шесть порций овощей и фруктов, а также выпивать не менее двух литров жидкости.