Раскрыта зарплата директора интерната, где погибли девять человек

Среднемесячная зарплата директора интерната в Прокопьевске, где произошла серия смертей среди пациентов с психическими расстройствами, Елены Морозовой в 2024 году составила 191,5 тыс. рублей, следует из данных на сайте Минтруда. Это самый высокий показатель среди руководителей социальных учреждений региона.
В 2023 году Морозова получала в среднем 169 тыс. рублей. Зарплаты трех ее заместителей в 2024 году находились в диапазоне от 113 тыс. до 122 тыс. рублей, а главный бухгалтер получал около 95 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что в интернате для людей с психическими расстройствами за январь умерли девять пациентов. Причиной массовых госпитализаций могла быть испорченная еда. По предварительной информации, пациенты долгое время обращались в медпункт с симптомами интоксикации: высокой температурой, головной болью и кашлем. При этом администрация учреждения игнорировала жалобы.
Бывшая сотрудница интерната сообщила, что в учреждении происходили массовые хищения средств, выделяемых на питание, лекарства и бытовые нужды. По ее словам, персонал неоднократно пытался добиться проверок.