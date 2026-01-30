Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 30 января: инфографика

В ночь на 30 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 18 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над акваторией Черного моря, два БПЛА — над территорией Ростовской области, один БПЛА — над территорией Астраханской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru