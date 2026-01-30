Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 07:44

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 30 января: инфографика

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

В ночь на 30 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 18 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над акваторией Черного моря, два БПЛА — над территорией Ростовской области, один БПЛА — над территорией Астраханской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Фото: Иллюстрация NEWS.ru
ВС РФ
ПВО
спецоперация
Украина
ВСУ
дроны
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Турции указали на признание Западом поражения в конфликте на Украине
Россиянка задушила маленького сына
Украинского банкира убили в Милане
Единый рейтинг автошкол начнет работу в России
В МИД РФ показали, на что пошла Германия ради политической конъюнктуры
Каллас призналась, каким человеком она хочет стать в будущем
Раскрыта зарплата директора интерната, где погибли девять человек
Миронов призвал сделать коммерческие трассы бесплатными для ряда россиян
Схватка с «Бабой-ягой», массовая сдача в плен: новости СВО к утру 30 января
Автомобиль разорвало надвое при лобовом ДТП в Кемеровской области
Стало известно, признал ли вину фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО
«Осуждаем»: Куба ответила на топливную блокаду со стороны США
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 30 января: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 января
27 женщин спасли от сексуального рабства в Испании
В МИД РФ отреагировали на враждебную политику Прибалтики против посольств
Маск может объединить две известные компании
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 18 БПЛА
Власти Петербурга объяснили проверку телефонов в метро
Российский военный создал для сослуживцев уникальное боевое пончо
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.