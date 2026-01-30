Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 января

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 30 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 30 января

В ночь на 30 января губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что на территории региона вводится режим беспилотной опасности.

«На территории Брянской области! Беспилотная опасность», — написал Богомаз.

Позднее он заявил, что мирная жительница пострадала при атаке БПЛА ВСУ на село Новый Ропск в Брянской области.

«Украинские террористы атаковали FPV-дронами село Новый Ропск Климовского района. К сожалению, в результате террористической атаки ранена мирная жительница», — отметил Богомаз.

Губернатор уточнил, что были частично повреждены два гражданских автомобиля.

Минобороны РФ информацию о последствиях атаки БПЛА ВСУ на Брянскую область пока не комментировало.

Кроме того, ночью в пятницу два беспилотника были уничтожены в Каменске-Шахтинском и в Чертковском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Пострадавших нет.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Чертковском районе и Каменске-Шахтинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 29 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили девять дронов противника.

По данным МО РФ, четыре БПЛА было сбито над территорией Ростовской области, по два — над территориями Брянской области и Республики Крым и один — над Воронежской областью.

Как отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, ВСУ пытались атаковать дронами город Каменск-Шахтинский и Каменский район. По словам главы региона, все дроны были уничтожены. Он не уточнил, к какому типу они принадлежали.

Вооруженные силы Украины 12 раз применили артиллерию для атаки на курское приграничье, заявил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, в области также сбили девять беспилотников. Он отметил, что никто не пострадал, инфраструктура не получила повреждений.

«Двенадцать раз враг применил артиллерию по отселенным районам», — уточнил он.

Около полуночи 28 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при целенаправленном ударе со стороны двух беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа погиб мирный житель.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа два дрона атаковали автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте. <…> Транспортное средство повреждено», — написал глава региона в Telegram-канале.

Бывший военнослужащий ВСУ с позывным Пух, перешедший на сторону России, рассказал, как его наказали за отказ совершить военное преступление. В беседе с журналистами он сообщил, что во время одного из заданий ему поступило прямое распоряжение ликвидировать безоружного пожилого человека, он не выполнил этот приказ.

«Увидел мирного жителя, дедушку, 70 лет ему где-то. Я передал это по рации, мне сказали в него стрелять. Я сказал, что я не буду этого делать. Меня наказали. Неделю, сказали, „будешь еще дольше сидеть на позиции“», — вспомнил доброволец.

Он подчеркнул, что подобные приказы носили системный характер. В настоящее время бывший украинский солдат принимает участие в боевых действиях в Запорожской области в составе подразделения, полностью сформированного из экс-военнослужащих Украины. По словам бойца, нежелание исполнять приказы об убийстве мирного населения стало одной из причин его решения сдаться в плен и сменить сторону. В добровольческом отряде имени Мартына Пушкаря подтверждают, что подобные свидетельства о жестоком обращении с гражданскими со стороны командования ВСУ поступают регулярно.

Читайте также:

Устроили «артиллерийскую карусель» для ВСУ: успехи ВС РФ к утру 30 января

Снежный ад продолжается в Москве: что известно о ситуации ночью 30 января

«Молнии» выжгли центры управления БПЛА ВСУ: успехи ВС РФ к утру 29 января