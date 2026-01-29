Ростовскую область неудачно атаковали дроны ВСУ

В ночь на 29 января в ходе отражения воздушной атаки на город Каменск-Шахтинский и Каменский район в Ростовской области были уничтожены беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. Он не уточнил, сколько было сбито дронов противника и к какому типу они принадлежали. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

На данный момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны! — предупредил глава области.

Ранее Telegram-канал SHOT передавал, что ВСУ снова пытались атаковать Россию дронами, которые запустили с грузовика на границе Черниговской и Сумской областей Украины. Однако, по версии канала, российская разведка заметила подозрительную активность и нанесла удар по фуре из системы залпового огня «Торнадо-С». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Позже стало известно, что при целенаправленном ударе со стороны двух беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа погиб мирный житель. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.