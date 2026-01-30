Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 08:12

Единый рейтинг автошкол начнет работу в России

Депутат Горюханов: единый рейтинг автошкол заработает в России с мая этого года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России с мая 2026 года начнет функционировать единый рейтинг автошкол, рассказал в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов. Система призвана повысить прозрачность рынка и помочь будущим водителям выбирать учебные заведения по объективным критериям, пояснил парламентарий.

Закон о едином рейтинге, по его словам, станет очередным шагом к честному рынку. Основная цель нововведения — сделать качество подготовки водителей максимально открытым для потребителей.

Сегодня будущий ученик часто выбирает школу по принципу, где дешевле или ближе к дому. Новый рейтинг даст ему объективный критерий: как выпускники этой школы сдают экзамены и, что еще важнее, как часто они попадают в аварии, — отметил Горюханов.

При этом выпускники автошкол с низким рейтингом не будут лишены возможности получить права. Они смогут сдавать экзамен в ГИБДД на общих основаниях. Однако низкий рейтинг станет сигналом о потенциально слабой подготовке, что объективно снижает вероятность успешной сдачи экзамена с первого раза. Для самих автошкол введение рейтинга станет стимулом к реальной конкуренции за качество обучения, а не просто к формальной выдаче документов.

Рейтинг будет формироваться на основе двух ключевых критериев: результатов сдачи экзаменов обучающимися и статистики аварийности выпускников в первые два года после получения прав. Соответствующий закон был принят в ноябре 2025 года и вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Ранее автошколы и эксперты призвали власти реформировать систему подготовки водителей из-за критических сроков ожидания пересдачи экзаменов. Сейчас после трех неудачных попыток повторная проверка назначается лишь через 6–9 месяцев. Из-за этих пауз кандидаты утрачивают навыки.

