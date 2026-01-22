Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 10:44

ГИБДД попросили пересмотреть правила сдачи на водительские права

«Коммерсант»: автошколы просят ГИБДД сократить сроки пересдачи на права

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Автошколы и эксперты призвали власти реформировать систему подготовки водителей из-за критических сроков ожидания пересдачи экзаменов, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на инсайдеров. Сейчас после трех неудачных попыток повторная проверка назначается лишь через 6–9 месяцев. Из-за этих пауз кандидаты утрачивают навыки, а Минобороны ежегодно не получает около 1,8 тыс. подготовленных водителей грузовиков.

Представители ДОСААФ и профильных ассоциаций отмечают, что ситуация усугубляется острой нехваткой экзаменаторов в ГИБДД. Это вынуждает «гражданских» водителей ждать очереди на практический экзамен по несколько месяцев.

Водители, прошедшие обучение в рамках подготовки к военной службе и не сдавшие экзамен три раза, не успевают его пересдать, — подчеркнул в беседе с газетой директор департамента профессионального обучения ДОСААФ Александр Пискарев.

Помимо организационных проблем, эксперты указывают на крайне низкое качество обучения в самих школах. Чтобы стимулировать учеников готовиться серьезнее, в Общественной палате предложили ввести госпошлину за каждую попытку сдачи экзамена.

В качестве ответной меры Госавтоинспекция планирует сократить предельный срок назначения практического экзамена до 60 дней. По итогам обсуждения в МВД будут направлены рекомендации по изменению регламентов. Специалисты настаивают, что после принятия новых правил системе необходимо дать поработать без правок в течение пяти лет, чтобы не создавать путаницу среди миллиона граждан, ежегодно получающих права.

Ранее стало известно, что с марта 2026 года в России начнут действовать новые правила подготовки водителей, теорию можно будет изучать онлайн. Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев сообщил, что реформа сделает обучение в автошколах более гибким и современным.

