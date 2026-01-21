Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 03:15

Россиян предупредили об изменениях при обучении в автошколах с марта

Депутат Федяев: в российских автошколах с марта теорию будут изучать онлайн

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press
С марта 2026 года в России начнут действовать новые правила подготовки водителей, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев («Единая Россия»). Реформа сделает обучение в автошколах более гибким и современным, уделяя больше внимания практике и актуальным темам.

Ключевое изменение — возможность изучать теорию полностью в дистанционном формате. Одновременно для будущих водителей категории «B» увеличат количество часов практического вождения. Отрабатывать навыки можно будет не только на стандартных площадках, но и на территориях автопредприятий. Кроме того, для получения новой категории прав больше не потребуется проходить полный курс — достаточно будет освоить дополнительные модули.

Очень важно, на мой взгляд, то, что теперь при обучении в автошколе будут рассказывать об опасном вождении, начиная с понятия, заканчивая рисками, — отметил Федяев.

Программы также серьезно обновят. Курс по первой помощи при ДТП будет полностью пересмотрен, а в теорию включат правила взаимодействия с пользователями электросамокатов, порядок работы с цифровыми правами и полисом ОСАГО.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым стоимость начального курса обучения в российских автошколах подскочила на 20,2% по итогам семи месяцев 2025 года. Так, средняя цена в период с января по июль составила 42 879 рублей, притом что в 2024 году за этот же период средняя стоимость обучения была меньше — 35 682 рубля.

Россия
автошколы
обучение
онлайн
Россиян предупредили об изменениях при обучении в автошколах с марта
