Бывший военнослужащий ВСУ с позывным Пух, перешедший на сторону России, рассказал, как его наказали за отказ совершить военное преступление. В беседе с ТАСС он сообщил, что во время одного из заданий ему поступило прямое распоряжение ликвидировать безоружного пожилого человека, но он не выполнил этот приказ.

Увидел мирного жителя, дедушку, 70 лет ему где-то. Я передал это по рации, мне сказали в него стрелять. Я сказал, что я не буду этого делать. Меня наказали. Неделю, сказали, «будешь еще дольше сидеть на позиции», — вспомнил доброволец.

Собеседник агентства подчеркнул, что подобные приказы носили системный характер. В настоящее время бывший украинский солдат принимает участие в боевых действиях в Запорожской области в составе подразделения, полностью сформированного из экс-военнослужащих Украины.

По словам бойца, нежелание исполнять приказы об убийстве мирного населения стало одной из причин его решения сдаться в плен и сменить сторону. В добровольческом отряде имени Мартына Пушкаря подтверждают, что подобные свидетельства о жестоком обращении с гражданскими со стороны командования ВСУ поступают регулярно.

Ранее боец украинской территориальной обороны Евгений Шаповал, взятый в плен российской группировкой «Север», рассказал, что был насильно мобилизован, несмотря на отсутствие пальца на руке. По его словам, военкомы задержали его по дороге на работу, проигнорировав увечье.