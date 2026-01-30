Расчеты реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», входящие в состав группировки войск «Центр», используют тактику «артиллерийской карусели» для ударов по целям Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 20 января?

Устроили «артиллерийскую карусель» для ВСУ

«Расчеты реактивной системы залпового огня БМ-21 „Град“ самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск „Центр“ продолжают наносить площадные удары по выявленной живой силе и укреплениям формирований ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на территории Днепропетровской области. Обеспечивает непрерывное огневое поражение противника применение тактики „артиллерийской карусели“, которая предусматривает работу с нескольких заранее подготовленных огневых позиций с их постоянной сменой», — следует из сообщения военного ведомства.

Благодаря этому уничтожаются скопления живой силы и техники ВСУ, срываются попытки ротации, перегруппировки и подвоза резервов, а также минимизируется риск ответного удара.

«„Артиллерийская карусель» — это, получается, что у нас несколько огневых позиций, и мы их постоянно меняем. Например, одна машина отработала с одной позиции, чтобы враг нас не засек, мы следующую машину пускаем уже с другой огневой позиции. Отработала, уезжает, заряжается и встает на позицию» -, пояснил старший офицер батареи гвардии лейтенант Самат Ардуганов.

Так, в ходе одной из недавних боевых задач, получив разведывательные данные от операторов БПЛА войск беспилотных систем, артиллерийский расчет выдвинулся на огневую позицию, развернул пусковую установку и произвел залп 122-мм реактивными снарядами по выявленной цели на дальности около 18 км. Корректировка огня и контроль поражения осуществлялись в режиме реального времени с применением БПЛА.

«Благодаря точным координатам и слаженному взаимодействию цель была уничтожена с первого залпа без дополнительной корректировки. После выполнения огневой задачи расчет БМ-21 „Град“ оперативно свернул установку и убыл на запасную позицию, соблюдая меры маскировки и противодействия вражеским беспилотникам», — указали в Минобороны.

Уничтожили блиндаж и коптеры ВСУ

ВСУ потеряли блиндаж, личный состав и тяжелые дроны на красноармейском направлении в зоне ответственности группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны России.

«Расчет войск беспилотных систем в составе 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск „Центр“, применив ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа „Молния-2“, уничтожил замаскированный блиндаж с живой силой формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции», — следует из сообщения ведомства.

В Минобороны уточнили, что расчет, получив координаты цели, оперативно собрал БПЛА, подготовил площадку для взлета и произвел запуск. В ходе выполнения боевой задачи выявленная цель на дистанции более 19 км была уничтожена.

В сообщении указано, что в день расчет «Молнии» выполняет более 10 боевых задач.

Поразили укрепления, технику и военных ВСУ

В результате действий артиллеристов 34-й мотострелковой бригады, входящей в состав группировки войск «Север», в Сумской области ВСУ понесли потери в бронетехнике, блиндажах, укрытиях и живой силе. Об этом информирует Министерство обороны РФ.

«Расчеты буксируемых гаубиц „Мста-Б“ артиллерийского подразделения 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) в составе группировки войск „Север“ при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику, блиндажи, укрытия и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области», — говорится в сообщении.

Артиллеристы работают совместно с расчетами БПЛА. Операторы разведывательных дронов идентифицируют позиции противника, его военную технику и личный состав ВСУ. После получения координат нахождения противника артиллерийские подразделения выполняют огневое поражение выявленных целей. Такое взаимодействие позволяет артиллеристам и специалистам воздушной разведки группировки войск «Север» помогать штурмовым подразделениям, обеспечивая им поддержку в продвижении.

В сообщении Минобороны подчеркивается, что подразделения группировки войск «Север» продолжают выполнять боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы РФ. Войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания санитарной зоны и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов.

ВСУ потеряли танк, пикапы и военных

Подразделения Южной группировки войск уничтожили FPV-дронами танк, три пикапа и личный состав ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.

«Расчеты войск беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили танк ВСУ, три пикапа и живую силу противника», — отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что операторы FPV-дронов войск беспилотных систем группировки обеспечивали огневую поддержку наступающим подразделениям и в ходе боевой работы уничтожили танк ВСУ, а также сорвали две попытки ротации украинских формирований.

«Передвижение транспортных средств и живой силы противника было выявлено разведкой с использованием беспилотных летательных аппаратов. Точными ударами беспилотников обнаруженные цели уничтожены», — сказали в Минобороны.

