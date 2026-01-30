Украинского банкира убили в Милане

Тело бывшего владельца украинского Фидобанка Александра Адарича нашли под окнами гостиницы в Милане, его убийца пытался сымитировать самоубийство предпринимателя, передает газета Il Giorno. По версии следствия, Адарич был уже мертв, когда выпал из окна, поскольку был избит. Также на его шее обнаружили следы удушения.

54-летний украинский банкир был убит поздно вечером в прошлую пятницу. После этого его тело выбросили из окна четвертого этажа здания, чтобы сымитировать самоубийство, — сказано в материале.

Бизнесмен прибыл на деловую встречу в Италию утром 23 января для заключения коммерческой сделки, инцидент произошел в тот же день.

Ранее в Вене в сгоревшем Mercedes обнаружили тело 21-летнего украинца со следами ударов тупым предметом. По данным следствия, мужчину сначала избили, а затем подожгли машину, чтобы скрыть следы преступления. Позже выяснилось, что убитым оказался сын заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина Данила Кузьмин. По данным источника, парень пропал в австрийской столице, где его семья проживала с 2022 года.