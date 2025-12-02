Раскрыта личность убитого в Вене украинца

Убитым в Вене украинцем оказался сын заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина Данила Кузьмин, сообщает «Страна.ua». По данным источника, парень пропал в австрийской столице, где его семья проживала с 2022 года.

Правоохранительные органы рассматривают финансовую мотивацию как вероятную причину убийства. После гибели Данилы на двух связанных с ним криптокошельках обнаружили нулевые балансы, что указывает на возможные долги или финансовые проблемы.

По одной из версий, речь идет о финансовом долге, который он не смог закрыть, поскольку все его криптосчета оказались пустыми, — рассказал собеседник.

Ранее в Вене в сгоревшем Mercedes обнаружили тело 21-летнего украинца со следами ударов тупым предметом. По данным следствия, мужчину сначала избили, а затем подожгли машину, чтобы скрыть следы преступления.

До этого в итальянском городе Муджа 55-летняя украинка убила своего девятилетнего сына, перерезав ему горло кухонным ножом. Проживавший с отцом ребенок скончался от травм. Находившуюся под наблюдением психиатрической службы мать арестовали.