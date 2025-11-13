Украинка зарезала собственного ребенка

В итальянском городе Муджа 55-летняя украинка нанесла своему девятилетнему сыну ножевое ранение, перерезав ему горло большим кухонным ножом, передает Daily Mail. Ребенок скончался от полученных травм.

Правоохранительные органы нашли тело мальчика вечером, 12 ноября. Ребенок жил с отцом, 58-летним итальянцем, но в тот день находился с матерью.

Отец забил тревогу, когда не смог выйти на связь с бывшей супругой и сыном. Он немедленно вызвал экстренные службы. Когда полиция и спасатели прибыли на место, они обнаружили, что ребенок уже мертв. Его безжизненное тело лежало в ванне, а мать находилась рядом, пребывая в состоянии шока.

За украинкой велось наблюдение со стороны специалистов Центра психического здоровья. Также ее семья находилась под наблюдением социальных служб из-за натянутых отношений между матерью и отцом ребенка. Украинку арестовали, расследование дела продолжается.

Ранее в Москве мать убила своего сына. Тело ребенка, родившегося в 2019 году, было обнаружено с признаками насильственной смерти в квартире на улице Академика Анохина. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Женщину после попытки свести счеты с жизнью госпитализировали, проводится судебная экспертиза для оценки ее психического состояния.