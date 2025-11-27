В Европе жестоко расправились с 21-летним украинцем

В Вене нашли тело 21-летнего украинца в сгоревшем Mercedes, сообщает портал Kronen Zeitung. Машину обнаружили в районе Донауштадт, погибший находился на заднем сиденье. По данным следствия, мужчину сначала избили, а затем подожгли, чтобы скрыть следы преступления.

Как уточняет издание, на теле зафиксированы следы удара тупым предметом. Возможными причинами смерти называются удушье или тепловой удар. Результаты анализа ДНК прояснят ситуацию. Пока следствию неизвестно, кто именно напал на молодого человека и с какой целью. Полиция рассматривает разные версии.

Ранее глава Европола Катрин де Болль сообщила о растущей активности европейских преступных группировок среди несовершеннолетних, которые направляют подростков на заказные убийства. Так, по ее словам, один мальчик по указанию банды убил свою сестру. Де Болль также отметила, что преступники часто шантажируют своих жертв.

До этого стало известно о резком росте преступности среди шведских подростков, особенно среди девушек из благополучных семей. Их называют «зелеными девчонками». Они участвуют как в перевозке наркотиков, так и в поджогах, и в частности в убийствах. За прошлый год 280 шведских девушек в возрасте от 15 до 17 лет были обвинены в тяжких насильственных преступлениях.