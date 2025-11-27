День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 21:20

В Европе жестоко расправились с 21-летним украинцем

Тело 21-летнего украинца нашли в сгоревшем Mercedes в Вене

Полицейский в Австрии, Вена Полицейский в Австрии, Вена Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Вене нашли тело 21-летнего украинца в сгоревшем Mercedes, сообщает портал Kronen Zeitung. Машину обнаружили в районе Донауштадт, погибший находился на заднем сиденье. По данным следствия, мужчину сначала избили, а затем подожгли, чтобы скрыть следы преступления.

Как уточняет издание, на теле зафиксированы следы удара тупым предметом. Возможными причинами смерти называются удушье или тепловой удар. Результаты анализа ДНК прояснят ситуацию. Пока следствию неизвестно, кто именно напал на молодого человека и с какой целью. Полиция рассматривает разные версии.

Ранее глава Европола Катрин де Болль сообщила о растущей активности европейских преступных группировок среди несовершеннолетних, которые направляют подростков на заказные убийства. Так, по ее словам, один мальчик по указанию банды убил свою сестру. Де Болль также отметила, что преступники часто шантажируют своих жертв.

До этого стало известно о резком росте преступности среди шведских подростков, особенно среди девушек из благополучных семей. Их называют «зелеными девчонками». Они участвуют как в перевозке наркотиков, так и в поджогах, и в частности в убийствах. За прошлый год 280 шведских девушек в возрасте от 15 до 17 лет были обвинены в тяжких насильственных преступлениях.

украинцы
убийства
Вена
Австрия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британия сняла санкции с российской нефтяной компании
Стало известно решение МОК по допуску российских фигуристов на Олимпиаду
В российском регионе задержали двух менеджеров за взятки
Раскрыты причины постоянного чувства голода
В Европе жестоко расправились с 21-летним украинцем
Комета-пришелец 3I/ATLAS показала загадочный хвост
Что делать, если ребенок стал наркоманом: как не довести ситуацию до рехаба
Россиянин рассказал, как беременная супруга упала в роддоме и умерла
Мужчина вернул память спустя 45 лет после аварии
Треска в томатном соусе с оливками и каперсами: вкусный ужин за 25 минут
В Японии китайский турист сорвался с ограждения и погиб
Володин обратился к коллеге из Китая после трагедии в Гонконге
Один медиахолдинг поглотил URA.RU на фоне ареста редактора
Заворотнюк, жизнь в США, поездки в Крым: куда пропала Екатерина Дубакина
В МИД России призвали Молдавию перестать врать
Власти России одобрили закон о «безвизе» с одной курортной страной
Путин дал Трампу один сигнал по его мирному плану
В Таганроге простились с двумя погибшими из-за атаки ВСУ
«Насколько я помню»: Рютте оконфузился во время пресс-конференции НАТО
Новогодняя Орейро и бесстрашная Боярская: гид по киноновинкам недели
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.