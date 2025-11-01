В Швеции бьют тревогу из-за новой тенденции среди девочек-подростков DM: в Швеции женщины и девочки-подростки все чаще становятся членами банд

В Швеции стремительно растет преступность среди девушек-подростков, страну уже называют «европейским центром убийств», передает Daily Mail. Как пишет издание, все больше школьниц из обеспеченных семей вовлекаются в криминальные группировки.

Они принимают участие в перевозке наркотиков и оружия, а также совершают разбои и поджоги. Одной из наиболее обсуждаемых историй стало дело 17-летней Оливии Хасселрот, которую бандиты заставляли поджигать жилища конкурентов. Она выполняла указания лидеров группировки и участвовала в подготовке зажигательных смесей. В итоге суд назначил ей год содержания в учреждении для несовершеннолетних.

Эксперты отмечают, что преступные группировки все активнее вовлекают девушек и называют их «зелеными девчонками». Они не попадались в поле зрения полиции, поэтому идеально подходят в качестве исполнителей. По словам адвоката Эвин Четин, банды ищут девушек с «типичной скандинавской внешностью».

В прошлом году 280 шведских девочек в возрасте от 15 до 17 лет были обвинены в серьезных насильственных действиях, включая восемь убийств, — сказано в материале.

