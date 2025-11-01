«Сотрудник спецслужб» вынудил подростка спалить машины полиции

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали подростка, которого псевдосотрудник спецслужбы склонил к попытке поджечь полицейские автомобили, передает РИА Новости. По предварительным данным, мальчик действовал у отдела полиции в Красногвардейском районе. Возбуждено дело по статье о попытке теракта.

Около одного из отделов полиции в Красногвардейском районе стражами порядка был задержан 13-летний подросток, пытавшийся поджечь служебные автомобили, — сказано в сообщении.

По словам подростка, незадолго до случившегося он завел знакомство с девочкой в Сети. Затем в их переписку вмешался неизвестный, назвавшийся сотрудником спецслужбы. Он уверял, что девочка является гражданкой Украины.

Незнакомец начал запугивать ученика, утверждая, что из-за такого общения ему и его семье грозит уголовное преследование. После этого он потребовал деньги, которых у подростка не нашлось. Тогда злоумышленник сам перечислил ему 2,5 тыс. рублей для покупки бензина и заставил поджечь транспортные средства.

Ранее стало известно, что в Новосибирске будут судить двух подростков, которые по заказу украинских спецслужб пытались убить военного, нанеся яд на зеркала и ручку его автомобиля. За это им обещали денежное вознаграждение. По версии следствия, они получили от кураторов три емкости с опасными химическими веществами и нанесли ядовитую смесь на машину.