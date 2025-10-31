Два подростка с помощью яда пытались убить российского военного В Новосибирске осудят подростков за попытку убийства военного с помощью яда

В Новосибирске будут судить двух подростков, которые по заказу украинских спецслужб пытались убить военного с помощью яда, нанесенного на зеркала его машины, сообщает региональное СУ СК России. По информации ведомства, за успешно выполненное задание фигурантам обещали денежное вознаграждение.

Для совершения преступления соучастники получили от украинских спецслужб три емкости с опасными химическими веществами. В дневное время 26 июля 2025 года фигуранты нанесли на ручку и боковое зеркало заднего вида принадлежащего мужчине автомобиля ядовитую смесь, зафиксировав свои действия на камеру мобильного телефона, — говорится в сообщении.

В итоге подростки были задержаны сотрудниками областного УФСБ. Военный не пострадал. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30, пунктов «е», «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, по найму и группой лиц). На данный момент расследование завершено, все материалы передали в суд.

Ранее жителю Владивостока назначили 15 лет колонии строгого режима за шпионаж в интересах Украины. По версии следствия, в феврале 2024 года он по поручению украинской разведки собирал секретные сведения о воинской части, фиксировал объекты Тихоокеанского флота и использовал карты для уточнения данных.