21 ноября 2025 в 11:02

В Европе заявили о появлении детей-киллеров

Европол: на территории ЕС детей вовлекают в заказные убийства

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Преступные группировки на территории Европейского союза активно вовлекают несовершеннолетних в противоправные действия, включая заказные убийства, заявила руководитель Европола Катрин де Болль. Как пишет Politico, правоохранители зарегистрировали 105 эпизодов вовлечения детей через интернет в насильственные преступления.

Использование детей в качестве оружия организованными преступными группировками — вот что происходит сейчас в Европе. <...> Речь идет не о мелких кражах. Речь идет о крупных преступлениях, — сказала де Болль.

Она рассказала о наиболее шокирующем примере, когда мальчик получил приказ убить свою младшую сестру и выполнил это требование. Глава Европола отметила, что преступники часто применяют шантаж против несовершеннолетних, причем их деятельность направлена на детей из семей с любым уровнем дохода.

Ранее в результате международной полицейской операции была пресечена деятельность педофильской платформы Kidflix, задержаны 79 человек, причастных к ее деятельности. Преступная группировка, члены которой находились в 35 странах, специализировалась на сборе материалов о растлении несовершеннолетних с последующей публикацией в даркнете.

