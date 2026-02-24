Зимняя Олимпиада — 2026
Канада вызвала представителей OpenAI из-за дела о стрельбе в школе

Эван Соломон
Правительство Канады вызвало представителей американской компании OpenAI, заявил министр по вопросам искусственного интеллекта страны Эван Соломон, чьи слова приводит телеканал CBC. Это связано с делом о стрельбе в школе Тамблер-Риджа. Предполагается, что создатель чат-бота ChatGPT знал о подозрительном поведении местной жительницы Джесси ван Рутселар в Сети.

Мы проведем обстоятельные переговоры, на которых они смогут объяснить свои протоколы безопасности, в частности, критерии для уведомления полиции, чтобы мы могли лучше понимать, что происходит и что они [руководство OpenAI] делают, — сказал Соломон.

Сам он был «глубоко потрясен» тем, что в OpenAI могли знать о подозрительной сетевой активности Рутселар за полгода до стрельбы. При этом министр не уточнил, собирается ли Канада ужесточать контроль над чат-ботами на основе ИИ.

Ранее компания Илона Маска xAI заключила соглашение с Министерством обороны США. Теперь военные смогут использовать нейросеть Grok в своих секретных системах, включая сферу разведки и разработки вооружений.

