Схватка с «Бабой-ягой», массовая сдача в плен: новости СВО к утру 30 января

Бойцы Вооруженных сил Украины в связи с окружением в районе Красного Лимана начали массово сдаваться в плен, армия России прорывает оборону противника после освобождения населенного пункта Белая Береза. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 29 января, читайте в материале NEWS.ru.

Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ

В результате атаки Вооруженных сил Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов на село Новый Ропск в Климовском районе пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Инцидент также привел к частичному повреждению гражданского автотранспорта.

Состояние женщины оценивается как стабильное. На место происшествия незамедлительно выехали оперативные и экстренные службы для ликвидации последствий и проведения обследования территории.

Украинские бойцы массово сдаются в плен у Красного Лимана

Украинские военнослужащие, попавшие в окружение в районе Красного Лимана в ДНР, начали сдаваться в плен, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его информации, российские войска взяли в клещи несколько вражеских позиций юго-восточнее города, в районе Дибровы. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

Марочко добавил, что в целом в районе Красного Лимана украинская армия пытается сдержать наступление российских войск на широком участке фронта. По его словам, ожесточенные бои идут как непосредственно в городе, так и на его северных и южных подступах.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Оператор дрона спас сослуживцев от гексакоптера ВСУ

Оператор беспилотника предотвратил атаку тяжелого гексакоптера Вооруженных сил Украины на российский опорный пункт, рассказал инструктор 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Ворчун. Боец своевременно уничтожил воздушную цель, что позволило сохранить жизни военнослужащих.

По словам инструктора, дрон «Баба-яга» был обнаружен в момент, когда тот готовился к сбросу боеприпасов. Оператору оперативно удалось сориентироваться и ликвидировать угрозу.

ВС РФ вклинились в оборону ВСУ после освобождения Белой Березы

Российские войска продолжают наступление после освобождения населенного пункта Белая Береза в Сумской области, сообщил Марочко. По его словам, на данном участке фронта образовался вклин в оборону Вооруженных сил Украины глубиной около двух километров. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Продолжая свою оценку, военный эксперт отметил важность дальнейшего развития наступления в данном районе. По его мнению, углубление в оборону противника необходимо для решения ключевой задачи — расширения буферной зоны. Это, в свою очередь, позволит повысить безопасность территории соседней Курской области, которая регулярно подвергается обстрелам.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В Киеве военкомы похитили священника УПЦ

В столице Украины произошел инцидент с незаконным задержанием служителя церкви, сообщила пресс-служба Союза православных журналистов (СПЖ). Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) силой доставили в одно из своих отделений протоиерея канонической Украинской православной церкви Александра Иценко.

Священника, служащего в Кирилловском монастыре, задержали 28 января 2026 года, когда он направлялся на Всенощное бдение. При себе он имел все документы, подтверждающие его сан, и не числился в розыске.

Наемник ВСУ подстрелил сослуживца из Канады за фразу на русском языке

Наемник ВСУ из США в упор выстрелил в сослуживца из Канады, так как принял его за солдата Вооруженных сил РФ из-за фразы, произнесенной на русском языке. Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Одна пуля угодила канадцу в руку, вторая — в голову. Наемник выжил после полученных ранений, но в его череп пришлось установить металлическую пластину.

Во время ночной операции наемники услышали из темноты вопрос на русском языке: «Кто там?» В ответ свободно владеющий русским языком канадец приказал предполагаемым противникам сложить оружие. После этого началась стрельба. В последовавшем хаосе американец принял канадца за русского и выстрелил в него.

