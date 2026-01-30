Стало известно о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ у Красного Лимана Марочко: попавшие в окружение у Красного Лимана солдаты ВСУ сдаются в плен

Украинские военнослужащие, попавшие в окружение в районе Красного Лимана в ДНР, начали сдаваться в плен, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его информации, российские войска взяли в клещи несколько вражеских позиций юго-восточнее города, в районе Дибровы. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

В районе Дибровы наши военнослужащие сейчас выбивают украинских боевиков с их позиций. И те, кто уже лишился возможности выйти с огневого кармана, — сдаются в плен, — уточнил эксперт.

Марочко добавил, что в целом в районе Красного Лимана украинская армия пытается сдержать наступление российских войск на широком участке фронта. По его словам, ожесточенные бои идут как непосредственно в городе, так и на его северных и южных подступах.

Ранее сообщалось, что за последние сутки на Краснолиманском направлении в районе населенных пунктов Дибровы, Ильичевка (Озерное) и Закотное в Донецкой Народной Республике отмечено заметное продвижение российских подразделений. Вооруженные силы Украины пытаются сдерживать наступление и предпринимают контратаки, однако без каких-либо успехов. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.