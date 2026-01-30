Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 05:45

Стало известно о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ у Красного Лимана

Марочко: попавшие в окружение у Красного Лимана солдаты ВСУ сдаются в плен

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Украинские военнослужащие, попавшие в окружение в районе Красного Лимана в ДНР, начали сдаваться в плен, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его информации, российские войска взяли в клещи несколько вражеских позиций юго-восточнее города, в районе Дибровы. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

В районе Дибровы наши военнослужащие сейчас выбивают украинских боевиков с их позиций. И те, кто уже лишился возможности выйти с огневого кармана, — сдаются в плен, — уточнил эксперт.

Марочко добавил, что в целом в районе Красного Лимана украинская армия пытается сдержать наступление российских войск на широком участке фронта. По его словам, ожесточенные бои идут как непосредственно в городе, так и на его северных и южных подступах.

Ранее сообщалось, что за последние сутки на Краснолиманском направлении в районе населенных пунктов Дибровы, Ильичевка (Озерное) и Закотное в Донецкой Народной Республике отмечено заметное продвижение российских подразделений. Вооруженные силы Украины пытаются сдерживать наступление и предпринимают контратаки, однако без каких-либо успехов. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Красный Лиман
ВСУ
плен
Андрей Марочко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, почему следует перестать помогать детям с уроками
Украинские дроны неудачно атаковали российский регион
Трамп сообщил о переговорных перспективах с Ираном в будущем
В Словакии описали, как видят развитие конфликта на Украине
Зоопсихолог ответила, о чем говорит повышенная жажда у кошки
Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на Брянскую область
Устроили «артиллерийскую карусель» для ВСУ: успехи ВС РФ к утру 30 января
Стало известно, какой напиток спасет при резком упадке сил
Зрители активно скупают билеты на новый концерт Долиной
Овечкин в матче с «Детройтом» отметился красочными силовыми приемами
Педиатр раскрыл, как правильно одевать ребенка на прогулку в мороз
В Госдуме напомнили предпенсионерам о трудовых льготах
Пациенты интерната в Прокопьевске рассказали о новых нарушениях
В США поддержали санкции против двух судов из-за России
Изменения в семейной ипотеке: что теперь будет с ценами на жилье в России
Диетолог рассказала, какие овощи не стоит есть при панкреатите
Стало известно о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ у Красного Лимана
Юрист рассказал о новых правилах работы маркетплейсов с 1 октября 2026 года
Фигуранта дела о хищениях у бойцов СВО арестовали
Эксперт по гигиене рассказала о нюансах уборки квартиры зимой
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.