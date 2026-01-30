Российские силы продолжают наступление после освобождения Белой Березы Марочко: ВС РФ вклинились в оборону ВСУ на 2 км после освобождения Белой Березы

Российские войска продолжают наступление после освобождения населенного пункта Белая Береза в Сумской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, на данном участке фронта образовался вклин в оборону Вооруженных сил Украины глубиной около двух километров. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Освобождение Белой Березы стало закономерным развитием успеха после освобождения находящегося рядом населенного пункта Комаровка. <…> На данном участке мы вклинились в глубину обороны противника почти на 2 км, — уточнил Марочко.

Продолжая свою оценку, военный эксперт отметил важность дальнейшего развития наступления в данном районе. По его мнению, углубление в оборону противника необходимо для решения ключевой задачи — расширения буферной зоны. Это, в свою очередь, позволит повысить безопасность территории соседней Курской области, которая регулярно подвергается обстрелам.

Официальное сообщение Министерства обороны Российской Федерации об освобождении Белой Березы поступило 29 января. Операция в Сумской области развивается в рамках задач по ликвидации возможностей ВСУ для ведения огня по объектам внутри России и формирования зоны безопасности.