Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 23:04

Женщина два месяца ходила с осколком в глазу после обстрела ВСУ

Жительница ДНР Астахова два месяца ходила с осколком в глазу после обстрела ВСУ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жительнице Димитрова в ДНР Наталье Астаховой после обстрела ВСУ в глаз попал осколок снаряда, где оставался на протяжении более двух месяцев, передает РИА Новости. Состояние женщины стало ухудшаться, и ей пришлось самостоятельно извлечь инородное тело без медицинской помощи.

Я была на улице, и рядом упал — метров 30, может, 40 — снаряд. Рядом дом — дома нет, у меня дома нет. А мне осколок попал в глаз. И два с половиной месяца ходила, — заявила Астахова.

Ранее рабочий получил осколочное ранение в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника возле образовательного центра имени В. Д. Ревякина в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его информации, ученики не пострадали, на момент инцидента они находились в укрытии.

До этого стальной нагрудный жетон спас жизнь российскому военнослужащему с позывным Татарин в ходе боев за Красноармейск (украинское название — Покровск). Как рассказал его сослуживец Болтон, это произошло еще в 2022 году. Тогда Татарин получил осколочные ранения, а его бронежилет был пробит пулей, которую в последний момент остановил личный номер на груди.

снаряды
обстрелы
пострадавшие
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поставил страну на колени, устал и ушел: за что в России не любят Ельцина
Подозреваемый в удушении бывшей возлюбленной в Москве признал вину
Мирный житель стал жертвой атаки ВСУ на автомобиль
Атака ВСУ в Орловской области привела к повреждениям жилых домов
Возвращение на сцену, Марго, спор с бизнесменом: как живет Филипп Киркоров
Над городом в Индии начали клубиться желтые облака из-за утечки газа
Женщина два месяца ходила с осколком в глазу после обстрела ВСУ
Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отсутствия света в жилом комплексе
Подполье раскрыло правду о рухнувшей антидроновой защите
В Тамбовской области водители уже семь часов стоят в пробке
Снежная луна устроит ночное шоу над Россией
Долги, развод после 19 лет брака, мнение об СВО: как живет Андрей Мерзликин
«Ужасные преступления»: Маск потребовал арестовать фигурантов дела Эпштейна
Калужский аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск рейсов
Минобороны Украины утвердило приоритеты сотрудничества с НАТО
«Тема закрыта»: в деле с квартирой Долиной поставили точку
Фицо отправил в отставку своего советника из-за скандального дела
ВС России уничтожили взвод элитного подразделения ВСУ
Александра Трусова не смогла пройти в полуфинал после возвращения на лед
ПВО отразила массированную атаку беспилотников над Центральной Россией
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.