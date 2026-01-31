Женщина два месяца ходила с осколком в глазу после обстрела ВСУ Жительница ДНР Астахова два месяца ходила с осколком в глазу после обстрела ВСУ

Жительнице Димитрова в ДНР Наталье Астаховой после обстрела ВСУ в глаз попал осколок снаряда, где оставался на протяжении более двух месяцев, передает РИА Новости. Состояние женщины стало ухудшаться, и ей пришлось самостоятельно извлечь инородное тело без медицинской помощи.

Я была на улице, и рядом упал — метров 30, может, 40 — снаряд. Рядом дом — дома нет, у меня дома нет. А мне осколок попал в глаз. И два с половиной месяца ходила, — заявила Астахова.

Ранее рабочий получил осколочное ранение в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника возле образовательного центра имени В. Д. Ревякина в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его информации, ученики не пострадали, на момент инцидента они находились в укрытии.

До этого стальной нагрудный жетон спас жизнь российскому военнослужащему с позывным Татарин в ходе боев за Красноармейск (украинское название — Покровск). Как рассказал его сослуживец Болтон, это произошло еще в 2022 году. Тогда Татарин получил осколочные ранения, а его бронежилет был пробит пулей, которую в последний момент остановил личный номер на груди.