Над городом в Индии начали клубиться желтые облака из-за утечки газа На химическом предприятии в Индии зафиксирована утечка газа

Утечка газа зафиксирована на химическом предприятии в Индии, в городе Чилигун, передает CNN. Журналисты уточнили, что над городом образовались густые желтые столбы дыма.

Как выяснилось, в результате происшествия несколько человек пострадали. Все они были госпитализированы в медучреждения. При этом неизвестно, какой именно газ распространился в населенном пункте, власти города потребовали от руководства компании устранить утечку.

До этого один человек погиб при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске. В тушении возгорания были задействованы 32 специалиста и 12 единиц техники. Пожар не повлиял на работу предприятия. Позже в Сети появилось видео крупного пожара.

Ранее один человек погиб при взрыве бытового газа в селе Кадымцево Челябинской области. Причиной случившегося называют утечку паров газовоздушной смеси. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Тем временем два человека пострадали в результате взрыва газа в рабочем поселке Чердаклы в Ульяновской области. В больницу были доставлены женщина и мужчина.