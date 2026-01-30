Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 13:54

Взрыв газа произошел в Ульяновской области

МЧС: два человека пострадали при взрыве газа в Ульяновской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Два человека пострадали в результате взрыва газа в рабочем поселке Чердаклы в Ульяновской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По данным «КП-Ульяновск», в больницу доставлены женщина и мужчина.

В р.п. Чердаклы произошел взрыв бытового газа в квартире на первом этаже. Взрыв предварительно произошел во время тушения пожара в квартире по данному адресу, работали по номеру вызова №1, — сообщили в ведомстве.

Тем временем появилась информация, что после пожара в хостеле в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело. В результате трагедии погибли четыре гражданина Кубы.

До этого один человек погиб при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске. В тушении возгорания были задействованы 32 специалиста и 12 единиц техники. Пожар не повлиял на работу предприятия. Позже в Сети появилось видео крупного пожара.

Ранее один человек погиб при взрыве бытового газа в селе Кадымцево Челябинской области. Причиной случившегося называют утечку паров газовоздушной смеси. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

