Взрыв газа произошел в Ульяновской области МЧС: два человека пострадали при взрыве газа в Ульяновской области

Два человека пострадали в результате взрыва газа в рабочем поселке Чердаклы в Ульяновской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По данным «КП-Ульяновск», в больницу доставлены женщина и мужчина.

В р.п. Чердаклы произошел взрыв бытового газа в квартире на первом этаже. Взрыв предварительно произошел во время тушения пожара в квартире по данному адресу, работали по номеру вызова №1, — сообщили в ведомстве.

