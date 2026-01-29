Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 10:16

Смертельный пожар в подмосковном хостеле обернулся уголовным делом

СК возбудил дело о незаконной миграции после пожара в хостеле Балашихи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Следователи возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) после пожара в хостеле в подмосковной Балашихе, где погибли четыре гражданина Кубы, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Также возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель в пожаре четырех человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), а также об организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), — говорится в сообщении.

Пожар в хостеле Балашихи произошел 27 января. По данным источника в оперативных службах, в результате пострадали шесть человек. Уточняется, что среди погибших оказались двое мужчин и две женщины, все они были гражданами Кубы. По данным СК РФ, предварительной причиной пожара в Балашихе могло стать неосторожное обращение с огнем.

