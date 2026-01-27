Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 09:34

Названа причина пожара в Балашихе, где погибли четыре человека

Причиной пожара в Балашихе могло стать неосторожное обращение с огнем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Предварительной причиной пожара в Балашихе могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщили в управлении Следственного комитета России по Московской области. Криминалисты уже работают на месте происшествия. В результате возгорания погибли четыре человека, возбуждено уголовно дело.

В Балашихе возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара. <...> По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди погибших оказались двое мужчин и две женщины. Также один 15-летний подросток попал в больницу с признаками отравления угарным газом. Точное количество пострадавших устанавливается.

Пожар в хостеле Балашихи произошел в этот вторник, 27 января. По данным источника в оперативных службах, в результате пострадали шесть человек. Также был опубликован снимок с места происшествия.

Ранее в Москве сильный пожар охватил здание на территории ВДНХ. Пламя бушевало в одноэтажном деревянном строении рядом с рестораном «Рыбацкая деревня».

СК РФ
Балашиха
Подмосковье
Московская область
пожары
возгорания
огонь
погибшие
