Здание загорелось на территории ВДНХ в Москве

Сильный пожар охватил здание, расположенное на территории ВДНХ в Москве, сообщает MK.RU. По информации издания, пламя бушевало в одноэтажном деревянном строении рядом с рестораном «Рыбацкая деревня». Пожар начался в центральной части постройки.

По данным источника 360.ru, вспыхнувшее строение предназначалось для временного хранения вещей. Огонь интенсивно распространялся и вскоре перекинулся на два соседних здания. Общая площадь пожара составила 50 «квадратов». К 08:03 мск возгорание удалось ликвидировать. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее женщина и девочка-подросток чуть не сгорели в лифте многоэтажки во Владивостоке, когда там начался пожар. Двери кабины заклинило, и они получили ожоги, пытаясь выбраться наружу. Выяснилось, что пожар возник из-за скопившегося мусора и мебели возле мусоропровода.

До этого стало известно, что в столичном районе Кунцево в результате пожара в жилом доме погибли два человека. Возгорание произошло в квартире на улице Молдавской. Предварительная причина трагедии — неосторожное обращение с огнем.