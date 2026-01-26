Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 10:08

Пожар в Москве унес жизни двух мужчин

Два человека погибли при пожаре в квартире на западе Москвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В столичном районе Кунцево в результате пожара в жилом доме погибли два человека, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Возгорание произошло в квартире дома на улице Молдавской.

В результате пожара в квартире жилого дома на улице Молдавской погибли двое мужчин 1956 и 1958 г. р. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Точные выводы будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы, — говорится в сообщении.

Ранее мощный пожар произошел во взрослом инфекционном отделении Кондопожской районной больницы в Карелии. Погиб человек — одинокий пожилой мужчина, который готовился к переводу в психоневрологический диспансер. Всего в момент ЧП в отделении находились восемь человек. В детском отделении, которое расположено на втором этаже, никто не пострадал.

До этого в Москве на улице Академика Алиханова загорелся храм Усекновения главы святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Очевидцы рассказали о дымящемся куполе, расположенном на высоте 15 метров. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание в электрокотле.

пожары
погибшие
Москва
жертвы
происшествия
Кунцево
возгорания
прокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков заявил о тревоге Кремля из-за сообщений о Кубе
В Кремле анонсировали встречу Путина с двумя губернаторами
Песков оценил атмосферу переговоров по Украине
В России снизились продажи одного алкогольного напитка
Песков ответил на вопрос о «формуле Анкориджа»
Житель Кубани попытался заказать убийство родственников
В Кремле осудили разговоры о переговорах на Украине
Раскрыты масштабы последствия снежного шторма в США
Россиянам назвали план действий на случай передачи кода мошенникам
Составлен список стран, согласившихся и отказавшихся войти в Совет мира
Песков оценил перспективы трехсторонних контактов по Украине
В Кремле раскрыли, с каким зарубежным лидером Путин встретится в Петербурге
Психолог дала советы, как выбрать предметы для сдачи ЕГЭ
МВД разрешило детям до 14 лет вернуться в Россию с одним условием
Частный самолет с восемью людьми разбился при взлете в штате Мэн
В Белоруссии начали судить за геноцид умершего карателя Зиглинга
Ушла из жизни звезда сериала «Кулагин и партнеры»
В РСТ высказались о крушении парома с сотнями пассажиров на Филиппинах
Пострадавшая в Нижнекамске сотрудница лицея получит денежное вознаграждение
Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.