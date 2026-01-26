Пожар в Москве унес жизни двух мужчин Два человека погибли при пожаре в квартире на западе Москвы

В столичном районе Кунцево в результате пожара в жилом доме погибли два человека, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Возгорание произошло в квартире дома на улице Молдавской.

В результате пожара в квартире жилого дома на улице Молдавской погибли двое мужчин 1956 и 1958 г. р. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Точные выводы будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы, — говорится в сообщении.

Ранее мощный пожар произошел во взрослом инфекционном отделении Кондопожской районной больницы в Карелии. Погиб человек — одинокий пожилой мужчина, который готовился к переводу в психоневрологический диспансер. Всего в момент ЧП в отделении находились восемь человек. В детском отделении, которое расположено на втором этаже, никто не пострадал.

До этого в Москве на улице Академика Алиханова загорелся храм Усекновения главы святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Очевидцы рассказали о дымящемся куполе, расположенном на высоте 15 метров. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание в электрокотле.