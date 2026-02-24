Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 10:20

В трехэтажном здании на ВДНХ произошел пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ночью 24 февраля в трехэтажном здании на ВДНХ произошел пожар, сообщает 360.ru. В павильоне проводили квесты.

Сообщается, что площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Во время инцидента никто не пострадал.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Причины пожара не уточняются.

Ранее сообщалось, что четыре квартиры загорелись в Московском районе Санкт-Петербурга. Сообщение о пожаре в доме № 31 на Витебском проспекте поступило 24 февраля около пяти часов утра, ему присвоили дополнительный номер 1-БИС.

До этого сообщалось, что причиной пожара в административном здании в Москве стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ. Когда вспыхнул огонь, внутри находились рабочие.

