В трехэтажном здании на ВДНХ произошел пожар

Ночью 24 февраля в трехэтажном здании на ВДНХ произошел пожар, сообщает 360.ru. В павильоне проводили квесты.

Сообщается, что площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Во время инцидента никто не пострадал.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Причины пожара не уточняются.

