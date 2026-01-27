Появились подробности о погибших при пожаре в подмосковном хостеле

Все погибшие в хостеле, который загорелся в Балашихе, были гражданами Кубы, сообщили ТАСС оперативные службы. По их информации, специалисты сейчас выясняют, как они оказались в этом здании.

Все погибшие — граждане Кубы, — говорится в сообщении.

Пожар в хостеле Балашихи произошел 27 января. По данным источника в оперативных службах, в результате пострадали шесть человек. Уточняется, что среди погибших оказались двое мужчин и две женщины. По данным СК РФ, предварительной причиной пожара в Балашихе могло стать неосторожное обращение с огнем.

