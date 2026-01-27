Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 10:55

Появились подробности о погибших при пожаре в подмосковном хостеле

Все погибшие в хостеле в Балашихе были гражданами Кубы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Все погибшие в хостеле, который загорелся в Балашихе, были гражданами Кубы, сообщили ТАСС оперативные службы. По их информации, специалисты сейчас выясняют, как они оказались в этом здании.

Все погибшие — граждане Кубы, — говорится в сообщении.

Пожар в хостеле Балашихи произошел 27 января. По данным источника в оперативных службах, в результате пострадали шесть человек. Уточняется, что среди погибших оказались двое мужчин и две женщины. По данным СК РФ, предварительной причиной пожара в Балашихе могло стать неосторожное обращение с огнем.

До этого сообщалось, что сильный пожар охватил здание, расположенное на территории ВДНХ в Москве. Пламя бушевало в одноэтажном деревянном строении рядом с рестораном «Рыбацкая деревня». Пожар начался в центральной части постройки.

21 января пресс-служба МЧС сообщила, что крупный пожар в ангаре города Тельмана Ленинградской области попал на видео. Возгорание удалось локализовать на площади 1700 квадратных метров с привлечением 60 сотрудников и 17 единиц техники ведомства.

Россия
Балашиха
погибшие
хостелы
Куба
