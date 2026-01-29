Следователи нашли хозяйку хостела, где сгорели четверо мигрантов

В подмосковной Балашихе задержали представителя собственника хостела, в котором во время пожара погибли четверо мигрантов, сообщили в региональном ГСУ СК России. По данным ведомства, подозреваемая, действуя по доверенности, сдавала жилой дом внаем.

В Московской области задержана представитель собственника дома, в котором в результате пожара погибли четыре человека, — говорится в сообщении.

По версии следствия, с марта прошлого года женщина, действовавшая по доверенности от одного из собственников, сдавала комнаты в этом доме, в том числе мигрантам. Однако в здании не было ни пожарной сигнализации, ни средств пожаротушения, а жильцов не проинструктировали о правилах безопасности.

В ведомстве отметили, что 27 января на втором этаже случился пожар, в котором погибли четыре постояльца. Еще один подросток пострадал. Подозреваемая задержана и дала признательные показания. Сейчас следователи ищут владельца дома и выясняют, кто еще мог быть причастен к организации хостела.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что одним из совладельцев сгоревшего хостела в Балашихе оказался бывший адвокат Евгений Хаметшин, который в настоящее время проживает в Лондоне. По информации источника, пожар в здании унес жизни четверых кубинцев. В публикации сказано, что Щербинский городской суд признал строение самовольной постройкой и постановил его снести.