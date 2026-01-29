Появилось видео крупного пожара на ТЭЦ в Хабаровске

В Сети появилось видео крупного пожара, разгоревшегося на ТЭЦ-3 в Хабаровске, кадры публикует местный Telegram-канал «Губерния. Хабаровск». По его информации, в здании вспыхнул 3-й котел, а также крыша над ним, где ранее проводились кровельные работы.

На кадрах видно, как над зданием комплекса поднимается дым. На месте происшествия запечатлены восемь расчетов МЧС. Поверх видео слышны переговоры спасателей.

В материале говорится, что происшествие на работу предприятия не повлияло. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было обнаружено, что идет дым с крыши одного из корпусов.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске. По данным ГУ МЧС России по региону, вызов в пожарную охрану поступил 29 января в 14:23 (07:23 мск). По данным ведомства, в тушении возгорания задействованы 32 специалиста и 12 единиц техники.

До этого стало известно о мощном пожаре на бывшем автомобильном заводе Volkswagen в Калуге. Уточнялось, что его площадь составляла около 4000 квадратных метров. Информации о возможных пострадавших пока нет.