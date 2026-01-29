Россиянин погиб при пожаре на ТЭЦ Житель Хабаровска погиб при пожаре на ТЭЦ-3

Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске, передает Telegram-канал «112». По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, вызов в пожарную охрану поступил 29 января в 14:23 (07:23 мск). По данным ведомства, в тушении возгорания задействованы 32 специалиста и 12 единиц техники.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения обнаружено, что идет дым с крыши одного из корпусов, где, предположительно, проводились кровельные работы, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, пожар не повлиял на работу предприятия. По информации канала, также при возгорании пострадал еще один человек.

Ранее сообщалось о мощном пожаре на бывшем автомобильном заводе Volkswagen в Калуге. Уточнялось, что его площадь составляла около 4000 квадратных метров. Информации о возможных пострадавших пока нет.

Также стало известно о возбуждении дела о причинении смерти по неосторожности в Якутии по факту пожара в частном доме в селе Нюрбачан, в котором погибли пять человек. На опубликованном СУ СК России по региону фото можно увидеть, что осталось после ЧП.