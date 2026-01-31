Возвращение на сцену, Марго, спор с бизнесменом: как живет Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров возвращается на сцену после перерыва. Что об этом известно, почему брал паузу в карьере, что за спор с бизнесменом?

Возвращение на сцену, здоровье

Киркоров решил вернуться на сцену после перерыва, который он взял для восстановления здоровья. В интервью газете «Антенна-Телесемь» певец сообщил, что сейчас активно репетирует новую программу.

«Я совершенно не собираюсь отказываться от ярких и эффектных сценических решений. <…> Главное — чтобы все прошло безопасно и мои выступления оставались такими же впечатляющими», — заявил артист.

Ближайшие большие концерты запланированы на 27 и 28 февраля в «Live Арене». Артист подчеркнул, что потратил свободное время с пользой и готов удивлять зрителей масштабным шоу. Несмотря на прошлые инциденты с техникой, Киркоров не намерен упрощать свои выступления.

Для поддержания формы 58-летний певец придерживается здорового образа жизни и ежедневных тренировок. Киркоров признался, что не изнуряет себя диетами, но каждое утро стоит в планке по пять минут и посещает тренажерный зал. По словам звезды, публичный статус обязывает его следить за собой постоянно, хотя иногда он позволяет себе небольшие исключения, чтобы дать организму необходимую эмоциональную разрядку.

Протеже Марго Овсянникова

Экс-директор Киркорова продюсер Леонид Дзюник заявил, что новая протеже певца Марго не является звездой, она ничего из себя не представляет. У поп-короля была только одна настоящая протеже — певица Анастасия Стоцкая, добавил он.

«Какая это звезда? Это человек, который ничего из себя не представляет. Любящий ее человек купил ей песню „Кукареку“ (Марго исполняет ее с американским рэпером Lil Pump. — NEWS.ru), и Киркорову заплатили деньги за то, что он будет ее везде с собой таскать и тем самым помогать», — сказал Дзюник.

Продюсер добавил, что по-настоящему Киркоров продвигал только одну артистку — певицу Анастасию Стоцкую. По его словам, он дал ей главную роль в своем мюзикле «Чикаго», она выступала в его сольных концертах.

«Женщины, любящие Киркорова, приходили на его концерты с кавалерами, а мужикам смотреть концерт Киркорова было тяжеловато, и тут вдруг появлялась Стоцкая — с ногами от ушей, симпатичная, с рыжими волосами. Конечно, это был всплеск эмоций, Настя блестяще справлялась. Со Стоцкой он работал по-настоящему, там все было по-другому», — отметил Дзюник.

Спор с бизнесменом

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов заявил, что Филипп Киркоров должен снести постройки на своем участке у Москвы-реки. Красногорский суд Московской области уже привлек прокуратуру к их спору. По словам предпринимателя, по закону это земли общего пользования, а не знаменитости.

«Суд привлек Межрайонную природоохранную прокуратуру Подмосковья третьим лицом по моему иску к Киркорову из-за спора, связанного с землепользованием. Следующее заседание назначено на 13 февраля», — сообщил предприниматель.

