Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 07:25

Силы ПВО за ночь «расправились» с 26 украинскими дронами

Минобороны РФ: силы ПВО за ночь сбили 26 дронов ВСУ над четырьмя регионами

Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Силы противовоздушной обороны России за минувшую ночь перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны РФ. Большая часть дронов была сбита над территорией Брянской области.

По данным военного ведомства, атака была совершена беспилотниками самолетного типа. Дежурные средства ПВО своевременно обнаружили воздушные цели и нейтрализовали угрозу.

Согласно уточненной информации, 17 беспилотников были ликвидированы в небе над Брянской областью. Еще семь дронов сбиты над Смоленской областью. По одному БПЛА уничтожено над территориями Белгородской области и Республики Крым.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник проинформировал, что более 20 детей погибли на территории России в результате атак Вооруженных сил Украины в 2025 году. Еще 271 несовершеннолетний за тот же период получил ранения, добавил дипломат. Он добавил, что всего жертвами атак ВСУ в прошлом году стали 6483 человека, из них 1065 гражданских лиц были убиты, а 5418 человек получили ранения и увечья.

атаки
ВСУ
дроны
Минобороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МВФ дал Украине последний шанс расплатиться с огромными долгами
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 января: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 января
Силы ПВО за ночь «расправились» с 26 украинскими дронами
ВСУ попытались атаковать беспилотниками Смоленскую область
Одной группе иностранцев могут пожизненно запретить въезд в Россию
Армия России получит первые тяжелые FPV-дроны «Кощей»
В файлах по делу Эпштейна появились данные о «насиловавшем девочек» Трампе
Жуткие морозы до 47, метели, ледяной ветер: погода в России 2–8 февраля
Минобороны раскрыло, для чего используются трофейные дроны «Баба-яга»
В европейской стране грянул скандал из-за помощи Украине
Некоторые регионы России может ожидать серьезное похолодание
В Венесуэле могут отпустить из тюрем всех политзаключенных
Одним ударом поразили две цели под Сумами: успехи ВС РФ к утру 31 января
Зоопсихолог объяснила, почему кошки часто спят в обуви хозяев
В США оценили вероятность выполнения всех требований России по Украине
Озвучены самые популярные в январе имена для новорожденных
Зеленского сочли безумным за слова об убийстве русских
Российский сапер раскрыл позорную тактику ВСУ в Сумской области
Бездетность, тяжелая болезнь, уход со сцены: как живет Андрей Губин
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.