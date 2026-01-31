Силы ПВО за ночь «расправились» с 26 украинскими дронами Минобороны РФ: силы ПВО за ночь сбили 26 дронов ВСУ над четырьмя регионами

Силы противовоздушной обороны России за минувшую ночь перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны РФ. Большая часть дронов была сбита над территорией Брянской области.

По данным военного ведомства, атака была совершена беспилотниками самолетного типа. Дежурные средства ПВО своевременно обнаружили воздушные цели и нейтрализовали угрозу.

Согласно уточненной информации, 17 беспилотников были ликвидированы в небе над Брянской областью. Еще семь дронов сбиты над Смоленской областью. По одному БПЛА уничтожено над территориями Белгородской области и Республики Крым.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник проинформировал, что более 20 детей погибли на территории России в результате атак Вооруженных сил Украины в 2025 году. Еще 271 несовершеннолетний за тот же период получил ранения, добавил дипломат. Он добавил, что всего жертвами атак ВСУ в прошлом году стали 6483 человека, из них 1065 гражданских лиц были убиты, а 5418 человек получили ранения и увечья.