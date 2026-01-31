Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 17:12

Зеленскому дали совет насчет встречи с Путиным

Политик Мема: Зеленский должен прилететь в Москву на переговоры с Путиным

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Luka Kolanovic/IMAGO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский ради окончания конфликта должен прилететь в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х. По его словам, соглашения можно достигнуть быстро, если Украина откажется от членства в НАТО и оставит Донбасс.

Мир может быть достигнут очень быстро, если Украина откажется от членства в НАТО и выйдет из Донбасса. Это совершенно другая позиция Зеленского, будем надеяться, что мир будет достигнут как можно скорее. На месте Зеленского я бы сейчас полетел в Москву на встречу с президентом Путиным для переговоров, — написал политик.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Киев может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Москвой, если получит взамен гарантии безопасности. По ее словам, Украина согласится на такой исход только при условии твердых обязательств от союзников.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит рассчитывать на высокую результативность трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием США. По его словам, сторонам предстоит провести еще «много работы».

Владимир Зеленский
переговоры
Москва
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны имена пятерых погибших при пожаре в сауне подростков
Умер приложивший руку к «Ментовским войнам» автор
Депутат жестко отреагировал на гастрономический тренд в соцсетях
Кличко снова призвал киевлян запасаться едой, водой и лекарствами
Стало известно, что делали подростки в сауне в Кузбассе
Япония «станет ближе» к россиянам в двух городах
Министр обороны ответил на вопрос о «проверке яичек» у призывников
Звезда «Бумера» раскрыл, кого выбрали дети после развода
Стало известно, кто погиб при пожаре в сауне в Прокопьевске
«Европейский народ не хочет»: Орбан резко высказался об Украине
«Держим палец на курке»: в Иране заявили о полной боевой готовности
Всемирная федерация тхэквондо приняла сенсационное решение по россиянам
Глава МИД Швейцарии посетит Россию и Украину
Экс-нардеп ответил, почему Киев разрабатывает план по возвращению беженцев
Пять человек заживо сгорели в сауне в Прокопьевске
Украинские дроны устроили налет на четыре региона России
Nvidia передумала инвестировать $100 млрд в создателя ChatGPT
День рождения в Киеве, мнение об СВО, двое детей: как живет Алина Ланина
В Подмосковье простились с погибшим в Босфоре пловцом Свечниковым
Военком открыл стрельбу во время стычки с гражданскими
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.