Президент Украины Владимир Зеленский ради окончания конфликта должен прилететь в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х. По его словам, соглашения можно достигнуть быстро, если Украина откажется от членства в НАТО и оставит Донбасс.

Мир может быть достигнут очень быстро, если Украина откажется от членства в НАТО и выйдет из Донбасса. Это совершенно другая позиция Зеленского, будем надеяться, что мир будет достигнут как можно скорее. На месте Зеленского я бы сейчас полетел в Москву на встречу с президентом Путиным для переговоров, — написал политик.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Киев может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Москвой, если получит взамен гарантии безопасности. По ее словам, Украина согласится на такой исход только при условии твердых обязательств от союзников.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит рассчитывать на высокую результативность трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием США. По его словам, сторонам предстоит провести еще «много работы».