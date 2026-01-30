Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 12:01

Зеленский высказался о предстоящих переговорах в Абу-Даби

Зеленский допустил перенос встречи в Абу-Даби из-за эскалации между США и Ираном

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что следующий раунд переговоров России и Украины в Абу-Даби может быть перенесен. По его словам, которые приводит издание «Страна.ua», причиной может послужить нарастающая напряженность между США и Ираном.

Она должна была быть в воскресенье. Мы договорились, что встреча пройдет в Абу-Даби. И для нас очень важно, чтобы на встрече были все, с кем мы договаривались, потому что все ожидают фидбека. Но дата или место могут быть изменены. Потому что, по нашему мнению, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном, — отметил Зеленский.

Ранее Зеленский отверг возможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Он подчеркнул, что такой вариант «безусловно невозможен». По его словам, вместо этого он готов пригласить российского лидера в Киев.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский запаниковал из-за трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном в Абу-Даби. По его словам, глава государства понимает, что ничем хорошим это для него не закончится.

