01 февраля 2026 в 08:57

Шойгу прилетел в Пекин на встречу с главой МИД Китая

Сергей Шойгу и посол РФ в КНР Игорь Моргулов во время встречи в аэропорту в Пекине Сергей Шойгу и посол РФ в КНР Игорь Моргулов во время встречи в аэропорту в Пекине Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Китай, заявили в пресс-службе аппарата СБ РФ. В рамках своего визита он встретится с главой МИД КНР Ван И, чтобы обсудить ситуацию в сфере международной и региональной безопасности.

1 февраля <...> Сергей Шойгу прибыл в Китайскую Народную Республику для проведения переговоров с членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел Ван И, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь сообщил, что Китай намерен и дальше развивать стратегическое партнерство с Россией. По его словам, стороны будут укреплять стратегическую координацию и расширять содержание двустороннего сотрудничества.

До этого представитель МИД КНР Го Цзякунь заверил, что Китай не использует украинский кризис для извлечения выгоды и отвергает любые попытки переложить ответственность на китайскую сторону. Дипломат уточнил, что позиция Пекина, остается последовательной и заключается в том, чтобы «не подливать масла в огонь».

