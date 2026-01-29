Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 10:31

«Не подливаем масла в огонь»: в МИД Китая сделали заявление насчет Украины

В МИД Китая отвергли обвинения в извлечении выгоды из украинского кризиса

Го Цзякунь Фото: Анна Раткогло/РИА Новости
Китай не использует украинский кризис для извлечения выгоды и отвергает любые попытки переложить ответственность на китайскую сторону, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге. Позиция Пекина, по его словам, остается последовательной и заключается в том, чтобы не подливать масла в огонь.

Позиция Китая последовательна и ясна: мы не подливаем масла в огонь, не пользуемся случаем для извлечения выгоды и тем более не приемлем перекладывания ответственности, — подчеркнул дипломат.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что Китай готов развивать долгосрочное стратегическое партнерство с Великобританией. Он выразил признательность британскому премьер-министру Киру Стармеру за позицию о необходимости сотрудничать с Пекином.

До этого Го Цзякунь отметил, что США нужно перестать ссылаться на «китайскую угрозу» для реализации своих намерений в отношении Гренландии. Дипломат напомнил, что международный порядок основывается на принципах Устава ООН, которых должны придерживаться все стороны.

