01 февраля 2026 в 12:36

Военэксперт ответил, будет ли Евросоюз саботировать мир на Украине

Военэксперт Кнутов: ЕС может саботировать мир на Украине, игнорируя позицию США

Фото: Sachelle Babbar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Евросоюз может саботировать потенциальные мирные договоренности по украинскому конфликту, несмотря на позицию США, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его мнению, европейские и украинские политики нацелены на продолжение боевых действий.

Все это очень похоже на Минские соглашения, когда под видом мирных договоренностей продумывается вопрос ввода войск НАТО на Украину и, по сути, подготовки к новому конфликту. Утечки, которые можно найти в СМИ, как раз говорят о том, что у европейцев и киевского режима именно такие планы. А позицию США они особенно не слушают в силу того, что американцы потихоньку переключаются на Латинскую Америку и Китай. Поэтому они поняли, что американцы не будут углубляться в этот вопрос и делают именно то, что считают выгодным, а выгодным это, в первую очередь, продолжение конфликта, ― объяснил Кнутов.

Военэксперт отметил, что для стран Евросоюза доходы от поставок вооружения на Украину стали одним из основных источников финансирования бюджета. В условиях нарастающего экономического кризиса европейский власти вряд ли откажутся от поддержки Киева, добавил он.

Великобритания в прошлом году заработала 27 миллиардов долларов на продаже оружия — это рекорд за 40 лет. Никогда такого не было, и, естественно, другие страны не отстают. Поэтому конфликт им нужен как воздух, потому что в условиях экономического кризиса это единственный источник поступления средств и какого-то движения вперед. Так что за конфликт они будут держаться. А то, что гибнут украинцы, им наплевать, ― резюмировал Кнутов.

Ранее руководитель делегации РФ на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова заявила, что Евросоюз намерен продолжать военную поддержку Украины, несмотря на любые дипломатические консультации по урегулированию. По ее словам, такая позиция создает препятствия для мирного процесса.

