Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 13:39

Страна Ближнего Востока предложила посредничество в переговорах Ирана и США

Эрдоган: Турция готова стать посредником в переговорах Ирана и США

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Анкара готова стать посредником в переговорах Ирана и США по снижению напряженности между двумя странами, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Во время разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом он отметил, что 30 января планирует принять главу МИД Исламской Республики Аббаса Аракчи, передает канцелярия главы государства.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция готова сыграть посредническую роль в отношениях между Ираном и США, — говорится в сообщении.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал США воздержаться от силовых действий против Ирана. Вашингтону следует «семь раз отмерить и ни одного раза не отрезать», подчеркнул он. При этом Небензя добавил, что Иран сегодня больше готов к возможным атакам, чем летом 2025 года.

Тем временем британское издание The Telegraph сообщило, что реактивный самолет ВВС США WC-135R Constant Phoenix, который называют «ядерным нюхачом», приземлился в Великобритании на фоне угроз американского президента Дональда Трампа в сторону Ирана. По его информации, борт предназначен для обнаружения радиоактивных частиц в атмосфере.

Турция
Иран
Реджеп Тайип Эрдоган
Масуд Пезешкиан
США
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Книжное издательство оштрафовали на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ
Захарова обвинила ЕС в потакании коррумпированному режиму Зеленского
Телохранитель из Египта «навел шума» в соцсетях
Елена Воробей показала дочь, изменившуюся до неузнаваемости после операции
Самого крошечного хищника на планете заметили на улицах Москвы
Храп матери толкнул ранее судимого россиянина на ее убийство
ДТП с участием 12-летней девочки произошло в центре Новосибирска
Россиянам рассказали, как повлиять на развитие иммунитета
Мужчина нелегально пересек границу ради тайной жены
Россиянка отвергла дочь, задержанную в США за проникновение на военную базу
В Кузбассе раскрыли правду о судьбе скандального интерната
«Лакомый кусочек»: генерал о словах Зеленского не «сдавать без боя» ЗАЭС
В российском городе продают сразу два колеса обозрения
В России перестали работать визовые центры одной страны
Зеленский озаботился «бусификацией» собственных граждан
В Чите строитель похитил деньги, выделенные на благоустройство сквера
Появились кадры с места гибели пенсионерки от падения наледи в Москве
В Петербурге отметили резкий рост коррупционных преступлений
«Требует проверки»: Захарова о версии Запада по подрыву «Северных потоков»
Россия и Белоруссия договорились вместе защищать граждан от преследований
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.