Страна Ближнего Востока предложила посредничество в переговорах Ирана и США Эрдоган: Турция готова стать посредником в переговорах Ирана и США

Анкара готова стать посредником в переговорах Ирана и США по снижению напряженности между двумя странами, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Во время разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом он отметил, что 30 января планирует принять главу МИД Исламской Республики Аббаса Аракчи, передает канцелярия главы государства.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция готова сыграть посредническую роль в отношениях между Ираном и США, — говорится в сообщении.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал США воздержаться от силовых действий против Ирана. Вашингтону следует «семь раз отмерить и ни одного раза не отрезать», подчеркнул он. При этом Небензя добавил, что Иран сегодня больше готов к возможным атакам, чем летом 2025 года.

Тем временем британское издание The Telegraph сообщило, что реактивный самолет ВВС США WC-135R Constant Phoenix, который называют «ядерным нюхачом», приземлился в Великобритании на фоне угроз американского президента Дональда Трампа в сторону Ирана. По его информации, борт предназначен для обнаружения радиоактивных частиц в атмосфере.