30 января 2026 в 11:57

Небензя оценил шансы Ирана дать отпор на агрессию

Небензя: Иран лучше подготовился к возможным нападкам, чем летом 2025 года

Солдаты ВС Ирана Солдаты ВС Ирана Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Иран сегодня больше готов к возможным атакам, чем летом 2025 года, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в эфире канала «Россия-24». При этом риторика США об ударах по стране стихла после протестов, уточнил дипломат.

Ситуация тревожная. И удар может быть нанесен. Однако Иран на этот раз, я думаю, лучше готов к такому повороту сюжета, чем он был готов к этому в июне, — констатировал Небензя.

Ранее издание The Telegraph сообщало, что реактивный самолет ВВС США WC-135R Constant Phoenix, который называют ядерным нюхачом, приземлился в Великобритании на фоне угроз американского президента Дональда Трампа в сторону Ирана. По его информации, борт предназначен для обнаружения радиоактивных частиц в атмосфере.

Также президент США публично обратился к американцам и гражданам союзных стран, которые в данный момент находятся в Иране. Он рекомендовал им срочно покинуть территорию государства. Телеканал CNN также со слов местного жителя сообщил, что люди в этой ближневосточной стране «голодают и злятся», а жизнь стала «невыносимой».

Василий Небензя
США
Иран
удары
