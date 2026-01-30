Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 09:52

«Ядерный нюхач» США активизировался на фоне угроз Ирану

Военный самолет США с датчиками радиации сел в Британии на фоне угроз Ирану

Самолет WC-135C Constant Phoenix Самолет WC-135C Constant Phoenix Фото: Shutterstock/FOTODOM
Реактивный самолет ВВС США WC-135R Constant Phoenix, который называют ядерным нюхачом, приземлился в Великобритании на фоне угроз американского президента Дональда Трампа в сторону Ирана, пишет британское издание The Telegraph. По его информации, борт предназначен для обнаружения радиоактивных частиц в атмосфере.

Он летает по всему миру. Это не обнюхивание, чтобы проверить, есть ли там оружие. Он гарантирует, что наземные испытания не проводятся, — отметил источник издания.

«Ядерный нюхач» приземлился на авиабазе Милденхолл в Саффолке. Причина его перелета в Британию остается неясной. Источники газеты в оборонной сфере пояснили, что присутствие этого самолета «не обязательно означает немедленные военные действия».

Ранее президент США публично обратился к американцам и гражданам союзных стран, которые в данный момент находятся в Иране. Он рекомендовал им срочно покинуть территорию государства.

Позже издание The Guardian заявило, что Великобритания с высокой долей вероятности откажется от поддержки США в случае возможного превентивного удара по Ирану. Позиция Лондона обусловлена, прежде всего, юридическими соображениями. Официальные лица полагают, что гипотетический «первый удар» по Ирану со стороны США не укладывается в рамки британской трактовки норм международного права.

