«Ни одного раза не отрезать»: Небензя послал США сигнал по Ирану Небензя призвал США воздержаться от ударов по Ирану

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал США воздержаться от силовых действий против Ирана. Вашингтону следует «семь раз отмерить и ни одного раза не отрезать», подчеркнул он в эфире телеканала «Россия-24».

Мы все советуем американцам семь раз отмерить и ни одного раза не отрезать, — подчеркнул дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни вел переговоры с руководством Ирана. Он также сообщил, что к берегам республики направляется крупная военно-морская группировка. Кроме того, глава Белого дома рекомендовал американцам и гражданам союзных стран, которые находятся в Иране, срочно покинуть территорию государства.

Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади между тем подчеркнул, что республика переходит в третью стадию конфликта с США и Израилем. По его словам, первой фазой стала 12-дневная война в июне 2025 года.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, в свою очередь, подчеркнул, что страна не позволит использовать свою территорию и воздушное пространство для ударов по Ирану. Все споры нужно решать в соответствии с международным правом — через диалог и дипломатию.