«Ни одного раза не отрезать»: Небензя послал США сигнал по Ирану

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал США воздержаться от силовых действий против Ирана. Вашингтону следует «семь раз отмерить и ни одного раза не отрезать», подчеркнул он в эфире телеканала «Россия-24».
Мы все советуем американцам семь раз отмерить и ни одного раза не отрезать, — подчеркнул дипломат.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни вел переговоры с руководством Ирана. Он также сообщил, что к берегам республики направляется крупная военно-морская группировка. Кроме того, глава Белого дома рекомендовал американцам и гражданам союзных стран, которые находятся в Иране, срочно покинуть территорию государства.
Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади между тем подчеркнул, что республика переходит в третью стадию конфликта с США и Израилем. По его словам, первой фазой стала 12-дневная война в июне 2025 года.
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, в свою очередь, подчеркнул, что страна не позволит использовать свою территорию и воздушное пространство для ударов по Ирану. Все споры нужно решать в соответствии с международным правом — через диалог и дипломатию.